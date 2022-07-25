И подорвала имидж украинских спецслужб

Украинские спецслужбы попытались провернуть довольно непосильную для себя авантюру с попыткой осуществить провокацию: Киев понимал, что похитить целый истребитель у России путем подкупа маловероятно. Однако при успехе наверняка бы раструбил в медиа о том, что у Минобороны РФ прямиком из-под носа увели воздушное судно – и не привлечением своих ресурсов, а силами противника.

Однако, указал военный эксперт Игорь Коротченко, достичь желаемого не удалось. Спецоперация украинских спецслужб провалилась. Хотя преследовал Киев единственную цель: показать, как российские летчики якобы дезертируют из страны. Таким образом, авантюра украинской разведки была призвана нанести информационный удар.

Киев крупно просчитался, раскрыв в ходе спецоперации координаты своих систем ПВО. Главный принцип работы разведки был нарушен – спецслужбы Незалежной признались, на кого работают. ФСБ уже просчитала и данные, и местоположение агентов. Впрочем, оно и неудивительно: понятно, на чьей стороне профессионализм. В отличие от ГУР, Федеральная служба безопасности России не позволяет себе допускать такие промахи.

Как пишет "Радио 1", ФСБ сорвала операцию Киева по угону воздушного судна ВКС России. В рамках ответных действий российские спецслужбы узнали информацию о ряде военных объектов ВСУ, по которым был позднее нанесен военный удар.