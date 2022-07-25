Дела Киева весьма плохи

Несмотря на мощную поддержку со стороны западных государств, Вооруженные силы Украины очевидно проигрывают российской армии, которая борется с нацизмом в Незалежной рука об руку с союзными войсками. Плачевное положение киевского режима очевидно и западным экспертам. Так, опытный американский военный Дэниел Дэвис считает, что вскоре ВСУ будут разгромлены.



Подполковник в отставке подчеркнул, что такая незавидная участь ждет украинских вояк в том случае, если они продолжат нести такие же колоссальные потери, как фиксируется сейчас. Это основная причина, которая приведет к краху Вооруженных сил Незалежной.

Американский эксперт отметил, что на ежедневной основе киевский режим лишается своих лучших бойцов. Существенные потери среди опытного личного состава произошли еще в сражении за Мариуполь. Дэвис подчеркнул, что рассчитывать на мастерство "зеленых" призывников не приходится, многие из них никогда не держали в руках оружие. Таким образом, уже в самое ближайшее время киевский режим может пасть.

Стоит отметить, что Украина давно не представляется безопасным местом для европейцев. Так, почетное право провести "Евровидение" в будущем году отняли у Киева и отдали эту привилегию Лондону, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".