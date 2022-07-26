Угроза Черноморскому флоту отсутствует

Атака Вооруженных сил Российской Федерации позволила полностью устранить угрозу применения противокорабельных крылатых ракет Harpoon, которыми в настоящее время пользуются ВСУ.

Средства массовой информации указывают, что теперь Киев не может использовать Harpoon, которые на Западе назвали основным препятствием российских войск для освобождения Одессы.

Успешные удары крылатыми акетами по одесскому порту (точнее, по его военной части) позволили РФ уничтожить как сами ракеты, так и пусковые установки с системами управления противокорабельными комплексами.

Ударом был также уничтожен катер украинских ВМС, а также склад боевых припасов.

О ракетных ударах по военным объектам в Одессе мы писали 23 июля.