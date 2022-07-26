Ракетные удары ВС России открыли путь в Одессу

Ракетные удары ВС России открыли путь в Одессу
Ту-22М3. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Угроза Черноморскому флоту отсутствует

Атака Вооруженных сил Российской Федерации позволила полностью устранить угрозу применения противокорабельных крылатых ракет Harpoon, которыми в настоящее время пользуются ВСУ. 

Средства массовой информации указывают, что теперь Киев не может использовать Harpoon, которые на Западе назвали основным препятствием российских войск для освобождения Одессы.

Успешные удары крылатыми акетами по одесскому порту (точнее, по его военной части) позволили РФ уничтожить как сами ракеты, так и пусковые установки с системами управления противокорабельными комплексами.

Ударом был также уничтожен катер украинских ВМС, а также склад боевых припасов.

О ракетных ударах по военным объектам в Одессе мы писали 23 июля.

Источник: avia.pro ✓ Надежный источник
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