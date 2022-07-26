Иностранные СМИ давно разминают тему контратаки

Украинским пропагандистам все сложнее пытаться убедить население собственной страны и мировое пространство в успехах на линии фронта. Впрочем, в этом вопросе им активно помогают западные журналисты, которые давно подключились к антироссийской пропаганде. Так, в европейской и американской прессе много пишут о том, что украинцы якобы готовятся к "битве за Херсон". Экспертным мнением по этом поводу поделился знаменитый военный специалист Борис Рожин.



В частности, о том, что Вооруженные силы Украины планируют "амбициозную атаку" на Херсонскую область писало такое авторитетное американское издание, как The New York Times.

Как заметил военный эксперт, большим вопросом является то, какие силы останутся у украинцев к моменту распиаренной в прессе "битвы". Рожин напомнил, что в информационном пространстве уже третий месяц пишут про это "сражение за Херсон", однако на самом деле украинцы не предпринимают никаких поползновений в этом направлении.

Впрочем, под давлением Запада Киев все же может попытаться нанести контрудар, однако российское командование готово к любому развитию событий.

Тем временем, в России помогают вернуться к мирной жизни беженцам из Донбасса. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", власти стараются максимально упростить процесс адаптации. Так, для получения российских водительских прав беженцам из ЛДНР и Украины не придется сдавать экзамены и платить пошлины.