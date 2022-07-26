Премьер Эстонии признала бессилие Европы на Украине

Премьер Эстонии признала бессилие Европы на Украине
Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu, via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Одной пропагандой Киеву не поможешь

В западном сообществе вокруг России активно создается образ "империи зла". В то же время Украину пытаются выставить жертвой агрессии. При этом некоторые западные страны заняли наиболее оголтелую русофобскую позицию. С интересным заявление выступила премьер-министр одной из таких стран – Эстонии.

Так, Кая Каллас была вынуждена признать, что несмотря на захватившие население ряда стран антироссийские настроения, одним недружественным отношением к Москве Киеву не поможешь.

Так, у высокопоставленной эстонки спросили, могут ли такие особо негативно настроенные по отношению к России страны, как Эстония, Литва, Польша и Великобритания полностью обеспечить украинское государство всем необходимым для ведения боевых действий. Каллас честно объявила, что таких возможностей нет.

Эстонский премьер-министр подтвердила, что первую скрипку в этом деле играют Соединенные Штаты Америки. Без их помощи киевскому режиму придется несладко. В то же время Европа самоотверженно поддерживает Украину пропагандой.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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