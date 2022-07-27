Качество предложенных штурмовиков оскорбило незалежных

Уже несколько месяцев на территории Незалежной продолжается специальная военная операции по демилитаризации этой страны. Западные государства активно участвуют в происходящем и постоянно накачивают Киев оружием. Впрочем, сами незалежные верховодцы далеко не всегда в восторге от того, что им присылают заокеанские товарищи.



Так, гневной тирадой по поводу готовности Соединенных Штатов Америки отправить на Украину боевые крылатые машины разразился советник руководителя Минобороны Незалежной Юрий Сак, сообщает интернет-издание РИА ФАН.

Речь идет о штурмовиках А-Warthog. Это боевая техника более старого поколения, что явно не устраивает украинцев. Высокопоставленный незалежный объявил, что такое "старье" американцы могут оставить себе, а украинским бойцам нужны более современные самолеты.

Сак пожаловался, что старое вооружение не может выполнить важные военные задачи. В частности, у американских штурмовиков нет возможности закрыть небо над Украиной и остановить российские бомбардировщики. Представитель главного военного ведомства Украины подчеркнул, что Киев настаивает: западные партнеры должны отправлять в Незалежную самое мощное и современное оружие.