Слова покойного мэтра вспоминают до сих пор

Ситуация на территории украинского государства продолжает беспокоить все мировое пространство. Многие с искренней жалостью относятся к населению этого государства, которое страдает от бесчинств националистов и не может вернуться к мирной жизни. Удивительно, но еще несколько лет назад знаменитый российский комик Михаил Задорнов точно предсказал судьбу Незалежной.



Пророческое выступление состоялось еще в 2015-м году, практически сразу после госпереворота на Украине. Тогда события только начинали развиваться, предположить, до чего дойдет дело, могли только самые прозорливые люди. Среди них оказался Задорнов.

Популярный юморист уже тогда объявил:

"Незалежная войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже".

Задорнов произнес эту фразу с юмором, однако спустя некоторое время она полностью стала реальностью, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Известно, что многие украинцы согласились на Майдан, так как верили в европейскую мечту и надеялись на позитивные перемены в жизни. Однако после переворота украинцев ждало обнищание – страна еще больше погрузилась в коррупцию. Таким образом, люди фактически сами загнали себя на экономическое дно.