Точное пророчество Михаила Задорнова про Украину стало реальностью через семь лет

Точное пророчество Михаила Задорнова про Украину стало реальностью через семь лет
Михаил Задорнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова покойного мэтра вспоминают до сих пор

Ситуация на территории украинского государства продолжает беспокоить все мировое пространство. Многие с искренней жалостью относятся к населению этого государства, которое страдает от бесчинств националистов и не может вернуться к мирной жизни. Удивительно, но еще несколько лет назад знаменитый российский комик Михаил Задорнов точно предсказал судьбу Незалежной.

Пророческое выступление состоялось еще в 2015-м году, практически сразу после госпереворота на Украине. Тогда события только начинали развиваться, предположить, до чего дойдет дело, могли только самые прозорливые люди. Среди них оказался Задорнов.

Популярный юморист уже тогда объявил:

"Незалежная войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже".

Задорнов произнес эту фразу с юмором, однако спустя некоторое время она полностью стала реальностью, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Известно, что многие украинцы согласились на Майдан, так как верили в европейскую мечту и надеялись на позитивные перемены в жизни. Однако после переворота украинцев ждало обнищание – страна еще больше погрузилась в коррупцию. Таким образом, люди фактически сами загнали себя на экономическое дно.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США пожаловались на оставившего Байдена с носом Путина

Глава РФ изящно обвел американца вокруг пальца

Европа забилась в панике после ответа "Газпрома"

Компания приняла встречные меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей