С воинственным заявлением выступил советник главы офиса Зеленского

Уже многим очевидно, что украинская армия терпит поражение по всем направлениям. Однако киевский режим не имеет возможности посмотреть правде в глаза и признать свое плачевное положение. В таком случае Запад перестанет финансировать пронацистский режим. Дабы не расстраивать заокеанских кураторов в Киеве выступили с очередным громким заявление в адрес России.



На этот раз особо отличился советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Так, Михаил Подоляк объявил, что киевский режим рассчитывает запугать нашу страну одним словом.

При этом высокопоставленный украинец подчеркнул, что для достижения необходимого эффекта западным странам следует нарастить военную поддержку Незалежной. Только с европейским и американским оружием украинцы готовы и дальше "отважно" сражаться с российской армией.

"Я хочу, чтобы Россия боялась одного слова "Украина", – высокопарно объявил Подоляк.

Украинец добавил, что в его мечтах мы должны "впадать в тремор от одного вида этого слова и не думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться".

К слову, недавно стало известно, что Киев вступил в сговор с Латвией для нового удара по России.