Удар на опережение: как "Калибры" спутали все карты НАТО и Украине

Удар на опережение: как "Калибры" спутали все карты НАТО и Украине
MOD Russia/www.globallookpress.com
Одесский провал не позволил ВСУ устроить "вторую Бучу"

Удар российских войск по военным объектам ВСУ в одесском порту серьезнейшим образом подорвал планы Североатлантического альянса и их украинских коллег – в противном случае РФ могла бы оказаться в ловушке. Такое мнение озвучил известный политолог Евгений Сатановский.

Атака "Калибрами" уничтожила склад "Гарпунов", которыми украинская сторона пыталась угрожать Черноморскому флоту, а также катер военно-морских сил Украины. Так Москва таким образом дала ясно понять, что соглашение по зерну никак не влияет на ход специальной операции. Минобороны не собирается ходить по граблям и приостанавливать действия.

"Уже останавливали. И чем это кончилось? Закончилось это ситуацией в Буче", – указал Сатановский.

ВС России не собираются давать противнику передышку, за время которой он успеет перегруппироваться и пополнить вооружение – и заодно устроить очередную провокацию с массовой гибелью гражданских, которую непременно запустит в медиа. Россия же действует на опережение. Иначе действовать нельзя, твердо уверен специалист.

"В противном случае придется проводить денацификацию блока НАТО – на его же территории", – указал Сатановский.

Ранее Сатановский рассказал, что заставило Запад ослабить антироссийские санкции.

Источник: Rutube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Киев отказался от американского вооружения

Качество предложенных штурмовиков оскорбило незалежных

Киев вступил в сговор с Латвией для нового удара по России

Украинские политики готовы хвататься за любую возможность насолить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей