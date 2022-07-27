Одесский провал не позволил ВСУ устроить "вторую Бучу"

Удар российских войск по военным объектам ВСУ в одесском порту серьезнейшим образом подорвал планы Североатлантического альянса и их украинских коллег – в противном случае РФ могла бы оказаться в ловушке. Такое мнение озвучил известный политолог Евгений Сатановский.

Атака "Калибрами" уничтожила склад "Гарпунов", которыми украинская сторона пыталась угрожать Черноморскому флоту, а также катер военно-морских сил Украины. Так Москва таким образом дала ясно понять, что соглашение по зерну никак не влияет на ход специальной операции. Минобороны не собирается ходить по граблям и приостанавливать действия.

"Уже останавливали. И чем это кончилось? Закончилось это ситуацией в Буче", – указал Сатановский.

ВС России не собираются давать противнику передышку, за время которой он успеет перегруппироваться и пополнить вооружение – и заодно устроить очередную провокацию с массовой гибелью гражданских, которую непременно запустит в медиа. Россия же действует на опережение. Иначе действовать нельзя, твердо уверен специалист.

"В противном случае придется проводить денацификацию блока НАТО – на его же территории", – указал Сатановский.

Ранее Сатановский рассказал, что заставило Запад ослабить антироссийские санкции.