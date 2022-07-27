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Попытка контрнаступления на Херсон для вооруженных сил Украины с малой долей вероятности завершится успехом. Одноко в 10% из 100 такой сценарий вполне возможен, считает политолог Сергей Марков.
В таком случае Зеленский с триумфом въедет в город. Параллельно начнутся репрессии в отношении всех тех, кто сотрудничал с Российской Федерацией. Выше вероятность масштабного (с учетом ресурсов украинской группировки) наступления на Херсон, однако сам политэксперт полагает, что успех для ВСУ маловероятен.
Если украинская армия провалит наступление на Херсон, россияне начнут освобождение Николаева и выйдут к Одессе. Однако, полагает Марков, скорее всего наступление на Херсон станет имитационным: на настоящую операцию у Кива сил уже нет. По всей вероятности, ВСУ продолжат обстрел региона и делать периодически заявления о наступлении для срыва референдума.
Ранее в итальянском МИД заявили, что в условиях текущего политического кризиса предоставлять военную помощь украинской стороне становится все более затруднительно.
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