Киев вступил в сговор с Латвией для нового удара по России

Киев вступил в сговор с Латвией для нового удара по России
Фото: www.unsplash.com
Украинские политики готовы хвататься за любую возможность насолить Москве

Киевский режим продолжает вести оголтелую антироссийскую пропаганду и стремится убедить все мировое сообщество в том, что Москва является главным агрессором на планете. Под эту сурдинку Украина также рассчитывает существенно обогатиться за счет нашей страны. Так, недавно глава Минюста Незалежной Денис Малюська похвастался, что успешно проводит переговоры по этому поводу с латвийскими властями.

Выяснилось, что сейчас киевские власти сконцентрировались на том, чтобы проработать пути изъятия золотовалютных резервов нашей страны. По оценкам украинских "изымателей", этот процесс можно провернуть за восемь месяцев.

Малюська подсчитал, что за счет такой аферы можно обогатиться на сотни миллиардов американских долларов. При этом украинец понимает, что в первую очередь, придется договариваться с западными странами, где хранится российское золото.

Представитель киевского режима считает, что проще всего будет договориться с каждым государством по отдельности, а не пытаться убедить в правильности такого шага весь Евросоюз. Украинский министр похвастался успехами на этом поприще. По его словам, Латвия уже дала согласие на озвученную концепцию. Незалежный утверждает, что уже в самое ближайшее время Киев и Рига могут подписать соответствующий документ.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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