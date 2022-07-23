Крылатые ракеты разбомбили военные объекты ВСУ в Одессе – СМИ

Крылатые ракеты разбомбили военные объекты ВСУ в Одессе – СМИ
Фото: www.unsplash.com
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Сегодня, 23 июля, в информационном пространстве появились сведения о том, что военные цели Вооруженных сил Украины в Одессе были разбомблены мощными крылатыми ракетами. Такую информацию публикует портал "Русская весна".

По имеющимся данным, российские военные выполнили очередную задачу в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Благодаря высокоточным ударам крылатых ракет были уничтожены военные цели в Одессе.

Утверждается, что одна из ракет ударила по объекту в Одесском порту. Из-за мощного взрыва начался сильный пожар.

Напомним, российские военные применяют на территории украинского государства исключительно высокоточное вооружение, которое бьет только по намеченным целям. Одна из главных задач Вооруженных сил России – сохранить жизни мирных жителей Украины и защитить их от произвола бесчинствующих националистов.

Также ранее в интернет-пространстве появились эпичные кадры из кабины русского пилота. Российским Су-25 удалось успешно провести операцию по ликвидации бронетехники Вооруженных сил Украины, передает "Пятый канал".

Источник: Русская весна ✓ Надежный источник
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