Простые люди трезво смотрят на происходящее

Украинский лидер Владимир Зеленский стал одной из главных персон на международной арене. Причем лавры достались президенту Незалежной не за высокие заслуги перед мировым пространством или хотя бы собственным населением, а благодаря оголтелой западной пропаганде. Впрочем, даже в Европе понимают, что на самом деле происходит на Украине. Так, немцев настолько достало провокационное поведение Киева, что они потребовали у Зеленского немедленно капитулировать перед Россией.



Соответствующие настроения продемонстрировали читатели авторитетного немецкого издания Die Welt. Очередной взрыв негодования у немцев вызвали новые требования Киева предоставить ему системы противовоздушной обороны.

По мнению немцев, Зеленскому нужно не клянчить оружие, а поскорее поднять белый флаг и отдать свою судьбу на милость Российской Федерации. Люди напомнили главе киевского режима, что он находится в весьма плачевной ситуации и однозначно проигрывает. Также немцы не стали стесняться в выражениях и даже сравнили Зеленского с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.

"Новый Гитлер может требовать все, что хочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу!", "Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас", – пишут интернет-пользователи.

Впрочем, судя по воинственной риторике, глава Незалежной не собирается внимать голосу разума, иногда звучащему из Европы.