Киев теперь раздражает не только гражданских

Взять власть в свои руки на Украине, скорее всего, был бы способен военный аппарат ввиду наличия соответствующего потенциала. Гражданские находятся под жестким контролем спецслужб и банально запуганы, заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев высказал предположение, что по поводу Украины можно сделать завление лишь о "полутора" сценариях: Россия достигает все цели в рамках СВО, и Киев признает ее итоги, или же на Украине происходит военный переворот, в результате которого новая власть так же признает итоги российской спецоперации.

Джабаров заявил, комментируя ситацию, что гражданские банально не смогут "подняться". Восемь лет назад ситуация была раскачана во многом из-за спонсорства как внутренних, так и западных элит – она была совершенной инойю Теперь на Украине царит натуральная государственная диктатура в лице узкой группы людей, которые готовы к уничтожению населения в случае выражения "антигосударственных" настроений.

СБУ, к примеру, проявляет крайнюю агрессию в ответ на любое проявление недовольства. А вот военный аппарат, напротив, мог бы вполне поконкурировать с режимом Зеленского – для такого плана у них хватает потенциала.

"Потому что с военными СБУ не справится, если что", – уточнил Джабаров.

"Утро" писало ранее, что Зеленский давно пытается сместить Залужного с поста главкома ВСУ из-за растущей популярности последнего.