Медведев пригрозил Украине военным переворотом

Медведев пригрозил Украине военным переворотом
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик уверен, что спецоперация будет развиваться лишь российскому сценарию

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на статью в британском The Guardian, где журналист спрогнозировать пять вариантов развития событий на Украине в последующие полгода. По мнению политика, подобные заявления – "вранье чистой воды". 

Напомним, обозреватель полагает, что конфликт будет продолжаться, как минимум, год, ВСУ будут действовать с помощью партизанских отрядов, поскольку пока ресурсов для контрнаступления нет, Россия будет в большей степени занята удержанием территорий, а украинские граждане в зимний период начнут активно переселяться в Европу из-за нехватки газа для отопления домов. 

Медведев в своем Telegram написал, что подобные заявления в "украинофильствующих странах" нужны лишь для обработки электората. В действительности сценариев всего полтора, пишет URA.RU

"Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации", – подытожил он.

Ранее Зампред Совбеза заявлял, что правление Зеленского на Украине завершится либо судебным процессом на международном уровне, либо возвращением к актерскому ремеслу на второплановые роли в комедийных шоу.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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