Женщину удалось спасти

Медики из Долгопрудного достали из правого бронха пациентки фрагмент зубного протеза. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Как отмечает источник, в местную больницу ранее обратилась 56-летняя женщина, пожаловавшаяся на повышенную температуру, одышку, сухой кашель и кровохарканье с болью в грудной клетке. В ходе диагностики выявили, что в правом легком образовалась непроходимость из-за застрявших обломков зубных протезов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Обломки извлеки. Сейчас пациентка готовится к выписке.