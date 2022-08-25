Медики из Подмосковья извлекли из легких пациенки зубной протез

Женщину удалось спасти

Медики из Долгопрудного достали из правого бронха пациентки фрагмент зубного протеза. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Как отмечает источник, в местную больницу ранее обратилась 56-летняя женщина, пожаловавшаяся на повышенную температуру, одышку, сухой кашель и кровохарканье с болью в грудной клетке. В ходе диагностики выявили, что в правом легком образовалась непроходимость из-за застрявших обломков зубных протезов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Обломки извлеки. Сейчас пациентка готовится к выписке.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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