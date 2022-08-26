При нынешних властях народу живется несладко

После учиненного в 2014-м году госпереворота жизнь на Украине стремительно идет под откос. Однако апогей страданий незалежных еще не достигнут. По крайней мере, местный президент Владимир Зеленский объявил, что самые тяжелые испытания ждут его сограждан в ближайшие месяцы.



Так, украинский главнокомандующий подчеркнул, что грядущий зимний период станет самым сложным в истории возглавляемого им государства, отмечает телеканал "360". Зеленский призвал граждан готовиться к тяжелым временам и постараться стойко встретить лишения.

Дело в том, что благодаря политике киевских властей и европейцев цены на голубое топливо зимой взлетят до небес. Уже сейчас тысяча кубометров газа в Евросоюзе торгуется на отметке выше 3 300 долларов.

"Зимний период действительно будет самым сложным в нашей истории", – передает слова господина президента интернет-издание "Свободная пресса".

При этом Зеленский заверил, что якобы сделал все для того, чтобы поддержать экономику Украины.