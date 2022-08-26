Все чаще звучат трезвые оценки происходящего

Киевский режим продолжает вести активную пропаганду среди украинского населения, главной целью которой является убедить людей в "грядущей победе". Однако любой здравомыслящий эксперт понимает, что такое развитие событий крайне маловероятно. Более того, попытки контратаковать союзные войска РФ и ЛДНР могут привести к самым печальным для Незалежной последствиям.



Соответствующие предупреждения уже начали звучать даже от западных специалистов. Так, американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли подчеркнул, что возможное контрнаступление украинских боевиков на юге страны и в Донбассе обернется сокрушительным разгромом украинской армии.

При этом западные политики продолжают призывать Киев фактически бросить незалежных солдат на верную смерть. По мнению американского эксперта, если украинские власти хотят сохранить жизни несчастных вояк, им следует восстать против западных кураторов.

"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", – передает слова Фарли интернет-издание "Общественная служба новостей".

Агрессивные действия Киева могут завершиться тем, что Украина потеряет еще больше территорий по результатам контрудара Армии России.