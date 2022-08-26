Незалежные на фронте мрут толпами

На территории украинского государства продолжаются боевые столкновения. Российские военные успешно проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны, управляемой пронацистским режимом. Вооруженные силы Украины несут огромные потери в конфликте. Главную причину массовой гибели незалежных назвал один из всушников.



Стоит отметить, что солдат шокирован происходящим на поле боя. Многие его товарищи по оружию расстались с жизнями в этом конфликте. Украинский военный подчеркнул, что главной причиной огромных потерь в армии Незалежной являются массированные артобстрелы со стороны российских бойцов.

Украинцам нечего противопоставить профессионально действующей Армии России. Перепуганный вояка рассказал, что статистика выживаемости украинских солдат оставляет желать лучшего. Из 17 солдат, отправленных на передовую, обратно вернулись только четверо. В сложившейся ситуации поездка на фронт для украинца обычно становится билетом в один конец.

Стоит добавить, что действия украинских военных полностью объясняют решение России провести операцию по денацификации. Как отмечает "Пятый канал", недавно в освобожденном поселке Пески, что находится под Донецком, обнаружили свастику на стенах.

Более того, украинцы официально назвали один из ротных опорных пунктов в этом поселке "Рейхстагом", добавляет телеканал "360".