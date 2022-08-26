Теперь Зеленский не сможет убедить американцев в эффективности их игрушек, считает эксперт

Российской Федерации ни в коем случае не следует идти на поводу у американских "коллег" – напротив, Москва должна делать все, чтобы не увязнуть в конфликте на Украине. Сделать это нужно так, чтобы уставший народ уже вилами гнал Зеленского из Незалежной, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Недавно в российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении пяти самолетов украинской авиации в Миргороде, еще три уничтожили ударом по аэродрому в Днепре. Россияне давно не подбивали украинских "птичек". И противник неспроста готовил боевую авиацию.

Кнутов уточнил, что ВСУ действительно подкрепляли какой-никакой подготовкой свои заявления о предстоящем наступлении на Херсон. Попытка тоже была, хоть и не увенчалась успехом. Рассредоточение авиации – такое же дело, как и рассредоточение бронетехники. Подбитые самолеты, вероятнее всего, применялись бы украинской стороной для ударов в направлении Херсона – вспомнить хотя бы удары из HIMARS по Антоновскому мосту.

Однако российская разведка не зря ест свой хлеб: после обнаружения концентрации сил ВСУ был нанесен удар по плацдарму через Ингулец. На тот свет отправился практически целый украинский полк. И удар по аэродрому ставит крест не только на наступлении – теперь авиация Украины не может даже имитировать процесс. А имитация требовалась для отчета Вашингтону: американцев нужно было заверить, что используемое против РФ оружие работает. Но Москва сорвала Зеленскому такие планы.

А не так давно Кнутов оценил планы Североатлантического альянса к вмешательству в украинский конфликт.