Что станет с Запорожской АЭС после украинских обстрелов

Что станет с Запорожской АЭС после украинских обстрелов
Фото: Andrei Solomonov/www.globallookpress.com
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Эксперт вспомнил Фукусиму

На Запорожской атомной электростанции может произойти авария, аналогичная произошедшему на Фукусиме инциденту одиннадцатилетней давности. Такое развитие событий ближе с каждым днем, так как вооруженные силы Украины продолжают обстреливать систему охлаждения АЭС, указал специалист Алексей Анпилогов.

Бывший сотрудник станции ЗАЭС указал, что объект получает основное питание через открытое распределительное устройство, а также имеет второй источник – дизельные генераторы. Их украинские военные тоже "облюбовали" своими снарядами.

В условиях отсутствия энергии для системы охлаждения прокачивать воду через реакторы, которые еще не успели остыть, не получится. Выкипание образуется после нагрева реакторов за счет пара. После нагрева от 841 градуса по Цельсию вырабатывается пароциркониевая реакция между паром и оболочками твэлов.

"Она идет с выделением тепла. Именно в такой реакции взорвалась Фукусима", – указал эксперт.

Ранее "Энергоатом" сообщал, что из-за обстрелов ВСУ Запорожскую АЭС впервые за всю 38-летнюю эксплуатацию отключили от энергосетей.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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