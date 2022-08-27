Женщина клянется, что никогда не станет повторять свою ошибку

Жительница Великобритании решила поведать журналистам о наболевшем: Клара Магуайр, которая потеряла супруга еще до коронавирусной пандемии, милосердно приняла в своем доме гражданку Украины с ее дочкой.

54-летняя хозяйка рассказала, что гостья получала порядка 700 фунтов в месяц, еще столько же местные власти платили ей в виде пособия на ребенка. Клара освободила для беженцев пару спален и возила их по медикам и магазинам. Местные продукты украинка не признавала – только польские. Гости отказывались от совместного обеда и ужина – даже не помогали выгуливать собак и не спускались, чтобы выпить кофе.

Клара с горечью вспоминает, что не услышала ни разу благодарность в свой адрес – поняла, что беженка с ребенком не собиралась интегрироваться в местное общество и уж тем более кого-либо благодарить. А власти Великобритании не выплатили радушной хозяйке даже грант в 350 фунтов стерлингов, который обещали каждой семье за прием беженцев.

"У меня такое чувство, что меня полностью использовали. Я больше никогда не стану принимать участия в этой схеме. Это катастрофа. Никогда в жизни не чувствовала у себя дома такого дискомфорта", – делится женщина.

Делятся своим опытом по приему украинских беженцев у себя дома и немцы.