Противника уже не жалеют

Заявления некоторых представителей аналитических кругов о том, что российская сторона якобы увязла в своей кампании на Украине, довольно оторваны от реальности. Текущие сводки от Минобороны свительствует о приближении решающей фазы спецоперации, указал политолог Евгений Михайлов.

Противник не предпринимает никаких задач для контрнаступления. Союзные силы перемалывают живую силу ВСУ. Для этого вовсе не требуется ежедневных наступлений – на расстоянии проделывается огромная работа. Украинская армия пыталась прорваться через Лозовой на Херсонщине, но их обнаружили и уничтожили – свыше 130 человек.

Вполне очевидно, считает политолог, что Киев в незавидном положении. Сдаваться уже бессмысленно. Россияне могут пощадить неподготовленных резервистов, остальные уничтожаются.

Еще один момент – Соединенные Штаты уже озвучили, что готовы воевать до последнего украинца. Незалежаная сама по себе является лишь удобным средством для истощения России. Однако все американские поставки уничтожаются. Конгрессу приходится выделять каждый пакет по миллиарду-два. В Днепропетровске и его окрестностях унитожают склады с припасами для HIMARS, гаубицы и авиация противника.

Таким образом, указал политолог, специальная операция идет полным ходом. После уничтожения множества командных пунктов по всем направлениям военных действий можно смело заявлять о том, что СВО находится в решающей стадии.

"Якобы замедление говорит о том, что мы готовимся. К чему – покажет сентябрь", – подытожил политолог.

А военный эксперт Юрий Кнутов ранее назвал самые приоритетные цели для уничтожения ракетными ударами силами РФ в ходе спецоперации.