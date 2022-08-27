Никакой пощады противнику, заявляет военный эксперт

Российская Федерация должна атаковать по зданиям Службы государственной безопасности Украины, а также по строениям Главного управления разведки противника. Такое мнение озвучил военный эксперт, директор Музея войск противоовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Специалист указал, что именно украинские спецслужбы первыми должны нести ответственность за военные преступления в отношении населения Донбасса и собственного народа. Потому с них и нужно спрашивать – и сурово карать.

Можно атаковать по зданиям Министерства обороны Украины, хотя ныне они пустуют и не представляют для российской разведки никакогои интереса – штаб противника давно эвакурован и хорошо замаскирован.

Если российская разведка получит информацию о дислокации украинских штабов, то цель номер 1 для уничтожения вполне очевидно. Проблема в том, что украинские штабы могут располагаться за городской чертой или рядом с муниципальными объектами – в школах и больницах.

"Однако сами здания, как символ нацизма и терроризма, подлежат уничтожению", – подытожил Кнутов.

Ранее Кнутов заявил, что уничтожением нескольких едицин украинских самолетов РФ смогла предотвратить наступление противника на Херсон.