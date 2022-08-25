Запорожскую ЭАС впервые в истории отключили от энергосети

Запорожскую ЭАС впервые в истории отключили от энергосети
Andrei Solomonov/www.globallookpress.com
ВСУ не прекращает обстрелы атомной станции

Запорожская атомная электростанция, введенная в эксплуатацию еще в 1984 году, впервые в истории оказалась отключена от энергетических сетей. Об этом сообщила сегодня, 25 августа, пресс-служба "Энергоатома".

В украинской энергетической компании заявили, что причиной стали постоянные пожары (возникающие вследствие обстрелов со стороны ВСУ) на золотоотвалах тепловой электростанции – она располагается рядом с атомной. Последняя, четвертая линия ЗАЭС, отключалась дважды. Еще три получили повреждения из-за обстрела украинской стороны.

Ситуация в итоге привела к отключению двух энергетических блоков – последних, которые оставались в работе.

В настоящее время проводятся пусковые операции, направленные на подключение одного из выведенных из строя энергоблоков.

Как пишет "Украина.ру", ВСУ ежедневно обстреливают АЭС. Буквально недавно украинские войска обстреляли атомную станцию из гаубиц американского производства, разрушив насосную станцию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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