Президент задумал "обезглавить" армию

Внутренние разборки продолжают разрывать украинское государство, которое и так сильно страдает от неготовности киевского режима принять объективную реальность и пойти на уступки перед Россией. Так, в прессу просочилась информация о том, что незалежный лидер Владимир Зеленский намерен нанести серьезный удар по Вооруженным силам Украины.



Как известно, киевский режим переживает не лучшие времена – украинские вояки терпят поражение за поражением. Впрочем, судя по всему, не это сильно волнует Зеленского, а возросшая конкуренция. Так, стало известно, что глава Украины планирует выгнать Валерия Залужного с поста главнокомандующего незалежными войсками. Соответствующие сведения появились в распоряжении журналистов украинского портала "Телеграф".

По некоторым данным, Зеленского раздражает растущий авторитет Залужного. Журналисты отмечают, что нынешнего главнокомандующего, скорее всего, переведут на пост главы Минобороны – такая перспектива военного не прельщает.

Тем временем, наши бойцы продолжают реализовывать поставленные перед ними задачи. Сегодня, 17 августа, Минобороны России сообщило о ликвидации большого числа украинских резервистов под Херсоном. Заявление министерства публикует "Пятый канал".