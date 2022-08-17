За время спецоперации бывший комик сильно изменился

После того, как на территории украинского государства началась специальная операция по защите жителей Донбасса, глава Незалежной Владимир Зеленский стал персоной мирового масштаба. Однако, судя по всему, бывший комик не смог выдержать колоссальную нагрузку, которая обрушилась на его плечи. Невооруженным глазом видно, как сильно изменился политик за прошедшие месяцы.



Своим мнением на этот счет поделился известный политолог Алексей Мартынов. Специалист убежден, что у президента начались серьезные проблемы из-за наркотической зависимости. Многие не раз отмечали неадекватное поведение Зеленского.

По мнению специалиста, на основе поведения главы Незалежной можно создавать поучительную киноленту о вреде запрещенных веществ.

"Можно снимать учебный фильм по наркологии для студентов второго курса медицинского института", – отметил политолог в беседе с "Пятым каналом".

Также эксперт обратил внимание, что нестабильность Зеленского серьезно раздражает представителей вашингтонской администрации. Им необходимо держать президента под полным контролем, однако он постоянно позволяет себе недопустимые выходки.

"Да, он отбивается от рук и это тревожит его кураторов определенным образом", – обратил внимание Мартынов.

Впрочем, как отметил политолог, изначально от Зеленского многого и не ждали: нынешний президент – артист, который играет, как умеет. Однако наркотическая зависимость явно усугубляет ситуацию.