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Все международное сообщество с огромным вниманием следит за развитием событий на территории украинского государства. Постепенно пропагандистская машина Незалежной выдыхается, заявлений о мифических победах становится все меньше. Однако украинские боевики не собираются отступать. С важным заявлением по поводу происходящего на Украине выступил представитель пресс-центра Главного управления разведки Минобороны Незалежной Андрей Юсов.
Высокопоставленный украинец заявил, что в самом ближайшем будущем на поле боевых действий следует ожидать "очень острых событий".
"В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте", – объявил Юсов.
Представитель украинской разведки напомнил о Дне независимости, который на Украине празднуют 24 августа. При этом он сразу оговорился, что привязываться к определенным датам у незалежных вояк возможности нет.
В то же время, как добавил Юсов, в украинской разведке подчеркивают, что именно "август и сентябрь" станут особо важными месяцами для всей страны.
Впрочем, российские эксперты подчеркивают, что по всем прогнозам, осенью американцы и европейцы резко ослабят уровень поддержки Украины, так что Вооруженные силы Незалежной ждут не самые лучшие времена.
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