Позиция жителей Германии стала меняться

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный изначально четко обозначил свою позицию и объявил, что всеми руками поддерживает решение Кремля встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Артист активно отстаивает свою позицию в родном государстве и за границей. Недавно он рассказал, как изменилось отношение немцев к нашей СВО.



Запашный сообщил, что некоторое время назад пообщался с коллегой из Германии. Благодаря этой беседе артист понял, что большая часть немцев постепенно начинает понимать, чем на самом деле руководствуется российский лидер Владимир Путин в своей политике.

Таким образом, попытки демонизировать нашу страну и лично Владимира Владимировича, судя по всему, не увенчаются успехом. Даже от головы до пят обработанные пропагандой немцы постепенно понимают, что внешние обстоятельства и небывалая агрессия вынудили Путина встать на защиту жителей Донбасса.

К слову, недавно известный политолог рассказал, почему глава Украины Владимир Зеленский больше не в силах играть назначенную Вашингтоном роль. У незалежного главнокомандующего большие проблемы с запрещенными веществами.