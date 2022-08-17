Запашный рассказал об истинном отношении немцев к спецоперации на Украине

Запашный рассказал об истинном отношении немцев к спецоперации на Украине
Эдгар Запашный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Позиция жителей Германии стала меняться

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный изначально четко обозначил свою позицию и объявил, что всеми руками поддерживает решение Кремля встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Артист активно отстаивает свою позицию в родном государстве и за границей. Недавно он рассказал, как изменилось отношение немцев к нашей СВО.

Запашный сообщил, что некоторое время назад пообщался с коллегой из Германии. Благодаря этой беседе артист понял, что большая часть немцев постепенно начинает понимать, чем на самом деле руководствуется российский лидер Владимир Путин в своей политике.

Таким образом, попытки демонизировать нашу страну и лично Владимира Владимировича, судя по всему, не увенчаются успехом. Даже от головы до пят обработанные пропагандой немцы постепенно понимают, что внешние обстоятельства и небывалая агрессия вынудили Путина встать на защиту жителей Донбасса.

К слову, недавно известный политолог рассказал, почему глава Украины Владимир Зеленский больше не в силах играть назначенную Вашингтоном роль. У незалежного главнокомандующего большие проблемы с запрещенными веществами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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