Действия Вашингтона вызывают беспокойство у остального мира

Соединенные Штаты не хотят терять позиции мирового гегемона, которые все более очевидно ускользают из их рук. Именно поэтому они пытаются дестабилизировать ситуацию на мировой арене, в первую очередь, за счет Украины. Такими размышлениями по поводу поведения вашингтонской администрации поделился проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань.



Эксперт из Поднебесной подчеркнул, что действия Соединенных Штатов Америки представляют серьезную угрозу для мировой безопасности. Белый дом пытается разыграть своеобразную "стратегическую шахматную партию", в которой остальные государства являются обычными пешками, необходимыми для достижения целей короля-Вашингтона.

Фань подчеркнул, что главные усилия Америки направлены на евразийское пространство. Вашингтонская администрация еще надеется выиграть борьбу за Евразию для того, чтобы укрепить свои позиции и установить контроль над большей частью мирового пространства.

Очевидно, что на своем пути Белый дом ни перед чем не остановится, интересы других государств не представляют никакой важности для американцев. Более того, США прибывают "в полном отчаянии и стратегической тревоге", отмечает китаец. В таком истерическом состоянии Америка может натворить много бед за пределами своих границ и "утянуть мир в пропасть", подчеркнул эксперт.