Отлаженные боевые действия превратились в "рутинную работу"

Все жители нашей страны продолжают пристально следить за ситуацией, которая разворачивается на территории Незалежной. Некоторым диванным критикам кажется, что наши бойцы продвигаются слишком медленно. Однако опытные специалисты понимают, что военное командование избрало единственно верную в текущих условиях тактику. Своим экспертным мнением на этот счет поделился полковник в отставке Виктор Баранец.



Военный политолог отметил, что сегодня российские бойцы действительно "действуют неспеша". Дело в том, что сейчас основная задача – минимизировать людские потери и проводить спокойное, но неумолимое продвижение вперед.

"Происходящее на поле боя спецоперации можно охарактеризовать как рутинное событие", – отметил эксперт в беседе с журналистами "Радио 1"

При этом полковник в отставке подчеркнул, что российские военнослужащие бдительно следят за действиями украинских боевиков и всегда готовы ответить на их провокации соответствующим образом. Например, неподалеку от Харькова вражеское командование стягивает оставшиеся в живых резервы.

"Как только они это делают, мы припудриваем их своими "Калибрами", – рассказал Баранец.

Таким образом, за счет правильно выбранной стратегии Армии России удается сохранять преимущество на всех направлениях.