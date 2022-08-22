Европу ждет колоссальный раздрай

Многие западные страны пошли наперекор собственным интересам и поддержали решение США устроить беспрецедентное экономическое давление на нашу страну. Такой шаг вышел боком Европе – многие страны больше не в силах придерживаться резкой антироссийской позиции. По мнению американских аналитиков, уже в самое ближайшее время консенсус лидеров Евросоюза по санкциям против России и поддержке Украины может обрушиться.



К такому выводу пришли журналисты авторитетного американского телеканала CNN. Как отметил аналитик информационного ресурса Люк MaкГи, дата краха договоренностей по Украине близится – серьезные проблемы начнутся с наступлением первых сильных холодов.

Нарастающий в Европе топливный кризис может оказать серьезное влияние на позицию ряда государств.

"Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть", – отмечает американский журналист.

Уже в самое ближайшее время европейцам придется столкнуться с резким ростом стоимости продуктов, дефицитом энергии и прочими прелестями последствий санкций.

Тем временем, цены на газ в Евросоюзе растут, как на дрожжах. Сегодня, 22 августа, биржевая стоимость голубого топлива преодолела отметку в 2900 долларов за тысячу кубометров, отмечает РИА ФАН.