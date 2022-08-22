В США обозначили дату краха консенсуса о поддержке Украины

В США обозначили дату краха консенсуса о поддержке Украины
Фото: www.unsplash.com
Европу ждет колоссальный раздрай

Многие западные страны пошли наперекор собственным интересам и поддержали решение США устроить беспрецедентное экономическое давление на нашу страну. Такой шаг вышел боком Европе – многие страны больше не в силах придерживаться резкой антироссийской позиции. По мнению американских аналитиков, уже в самое ближайшее время консенсус лидеров Евросоюза по санкциям против России и поддержке Украины может обрушиться.

К такому выводу пришли журналисты авторитетного американского телеканала CNN. Как отметил аналитик информационного ресурса Люк MaкГи, дата краха договоренностей по Украине близится – серьезные проблемы начнутся с наступлением первых сильных холодов.

Нарастающий в Европе топливный кризис может оказать серьезное влияние на позицию ряда государств.

"Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть", – отмечает американский журналист.

Уже в самое ближайшее время европейцам придется столкнуться с резким ростом стоимости продуктов, дефицитом энергии и прочими прелестями последствий санкций.

Тем временем, цены на газ в Евросоюзе растут, как на дрожжах. Сегодня, 22 августа, биржевая стоимость голубого топлива преодолела отметку в 2900 долларов за тысячу кубометров, отмечает РИА ФАН.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
новости партнеров

Немцы забили тревогу после новости о приостановке "Северного потока"

Население требует от Шольца решить проблему

НАТО готово вмешаться в конфликт на Украине при новом условии

Западные страны обвиняют во всем Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей