Москва ответит сполна

Российская Федерация не оставит без внимания действия, которые Европейский союз предпринимает в отношении ее граждан. Москва не собирается оставлять все на самотек и молча следить за происходящим, указал сегодня, 30 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом в Кремле дали комментарий по поводу планов внешнеполитическоих ведомств европейских стран, нацеленных на ограничие россиян в выдаче виз.

Песков не стал указывать, какие контрмеры может предпринять российская сторона, однако отметил, что действия РФ будут приняты так, чтобы оптимальным образом защитить интересы россиян.

Что касается визовых ограничений, отметил Песков, мнение европейского общества крайне неоднозначно: меры затрагивают не государственную власть, а простых людей.