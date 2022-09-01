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Cоединенные Штаты вместе с Британией полагают, что установление ценового барьера на российскую нефть поможет снизить целую доходную статью Российской Федерации от продажи энергоносителей, а также станет причиной падения мировых цен на топливо.
Группа "Большой семерки" планирует в начале сентября обсудить вопрос в онлайн-формате. По итогам заседания стороны намерены представить общественности план, предполагающий механизм установления предельной стоимости российской нефти, передает URA.ru.
Как пишет The Wall Street Journal, коллективный Запад рассчитывает выработать меры к началу зимы. Ограничения коснутся мазута, пишет RT.
Западные СМИ, однако, предупреждают, что РФ контролирует практиктически половину мощностей по обогащению урана в мире – порядка 46%.
Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик