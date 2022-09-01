Россия нашла способ жестко отомстить за "потолок цен" на нефть

Россия нашла способ жестко отомстить за "потолок цен" на нефть
Фото: www.unsplash.com
Москва готова к любому развитию событий

Российский вице-премьер Александр Новак прокомментировал ситуацию, которая складывается на рынке энергетических ресурсов. Запад намерен усилить давление на нашу страну, уже идут разговоры о введении лимита цен на нефть. Однако у России есть простой и эффективный способ ответить на столь резко недружественное поведение.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что государства, которые поддержат ограничение максимальных цен на российское топливо, попросту останутся без него. Москва не станет поставлять свои энергоресурсы таким державам.

Новак считает абсурдным стремление некоторых стран сунуть нос в рыночные механизмы и попытаться отладить их на свое усмотрение. Такого рода действия всегда приводят к дестабилизации ситуации на рынке и ничем хорошим не заканчиваются.

Как бы там ни было, Россия не собирается молча смотреть на то, как ущемляют ее интересы. Если потолок цен будет принят, Москва попросту перекроет кран и перестанет поставлять в поддержавшие инициативу страны черное золото, подчеркнул Новак.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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