В Новой Москве появится индустриальный кластер

Производственный комплекс в ТиНАО будет включать в себя четыре завода

В российской столице активно развивается промышленная сфера. Власти города прикладывают огромные усилия, чтобы обеспечить граждан высокооплачиваемыми рабочими местами. Так, новый индустриальный кластер в скором времени появится в ТиНАО.

Производственный комплекс в Новой Москве будет включать в себя четыре завода, которые займут общую площадь в 28,19 гектара. На современных предприятиях будет налажен выпуск строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров.

Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, новые предприятия позволят обеспечить рабочими местами 650 человек.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки для строительства ряда объектов. Так, в Троицком и Новомосковском округах вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное инвестор построит четыре завода по производству строительных материалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров", – подчеркнул чиновник.

Заместитель главы столичного региона также отметил, что застройщик инвестирует в реализацию проекта 13,25 миллиарда рублей.

Важно отметить, что в период экономической нестабильности власти Москвы решили поддержать предпринимателей, выделив для них земельные участки для развития производств по льготной арендной ставке один рубль в год.