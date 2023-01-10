Как выйти из "постпраздничной депрессии": россиянам дали совет

Народ засиделся дома и не хочет работать - срочно исправляем это недоразумение

Психолог Екатерина Тур рассказала, как справиться с постпраздничной депрессией после долгих выходных и череды домашних застолий.

Яркость и праздники закончились – нужно возвращаться в тоскливые и отвратительные рабочие будни. Тут-то у нас и начинается "синдром отмены" после грандиозных событий – как если бы после роскошного автомобиля класса "люкс" вы бы вернулись за баранку своей некогда любимой, а ныне ненавистной ласточки, у которой скоро слетят гайки и отвалятся колеса.

Праздники дарят людям и радость, и неоправданные ожидания. Поэтому невольно мы теряем ритм и чувство реальности, которое притупляется в этот период. Увы, возвращаться к реальному миру нужно – этот вопрос имеет критическое значение, особенно в свете событий последнего года.

"Устройте для себя праздник прямо на работе: распечатайте фото с торжества, вставьте их в рамки и поставьте на рабочий стол. В коллективе можно дружно собраться на перерыве за общим столом и выпить безалкогольный глинтвейн, съесть имбирное печенье. Дома можно делать то же, добавив просмотр новогодних фильмов, аромасвечи для создания атмосферы", – рекомендует психолог.