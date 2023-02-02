Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев

Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев
Памятник Героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения на северо-востоке Москвы Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Цель организации – увековечить память о добровольцах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны

Знать свою историю и чтить героев, защищавших свободу и ценности своего народа, очень важно. В этом убежден мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому просветительские проекты, направленные на сохранение в современном обществе исторической памяти, получают поддержку города.

"Сохранение исторической памяти во многом определяет наши ценности. В Москве создается все больше важных культурных и образовательных проектов о подвигах предков. Мы всячески поддерживаем их",

– сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Одной из организаций, занимающихся такими проектами, является Сообщество потомков московских ополченцев. В 1941 году около 160 тысяч жителей столицы, люди разных профессий и возрастов, добровольно встали на защиту Родины от немецко-фашистских войск. В рядах 16 дивизий Народного ополчения они героически сражались в Битве за Москву и на полях других сражений Великой Отечественной войны.

Чтобы память о них оставалась в веках, члены Сообщества ведут активную просветительскую работу. Так, в их планах на 2023 год: организация выставок, посвященных Народному ополчению; формирование поименной базы данных бойцов дивизий; пополнение фондов школьных музеев; поездки по местам боев и расположения лагерей военнопленных ополченцев и другие мероприятия.

В Москве, напомнил Сергей Собянин, в честь героев Народного ополчения названы сквер Дивизий Московского Народного Ополчения, улица Народного Ополчения, улица Летовского ополчения, станция "Народное ополчение" Большой кольцевой линии метро, а также установлены памятники и мемориальные доски.

День Московского народного ополчения отмечается 11 октября.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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