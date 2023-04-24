Актер Стебунов оценил комфортную атмосферу в пункте приема на контрактную службу в Москве

Все организовано так, чтобы военнослужащие не чувствовали себя "потерянными"

Российский актер театра и кино Иван Стебунов побывал в столичном пункте отбора на военную службу по контракту, оценив уровень организованности. Иван считает, что здесь сделано все, чтобы защитник Родины не чувствовал себя "потерянным" – имеется даже кухня.

"Все, конечно, наверное, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет – главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время. Весь путь проделали, что делает человек, который пришел подписывать контракт. Поэтому все очень комфортно, удобно и здорово организовано", – высказался Стебунов.



Единый пункт начал работать с 3 апреля по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Вся необходимая информация о работе пункта и условиях набора на контрактную службу доступна по телефону 117 или на портале mos.ru.