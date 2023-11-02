В Московской области появятся газовые участковые

В Московской области появятся газовые участковые
Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

С 2024 года в Подмосковье изменится техобслуживание газового оборудования в жилых домах – исключительное право проводить его раз в год передадут "Мособлгазу". Сотрудники компании, ответственные за обслуживание квартир, получат статус газовых участковых. Об этом сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

Отмечается, что жителей региона будут уведомлять о дате техобслуживания через различные каналы связи, а работу газовых участковых будут тщательно контролировать.

"Всего в Подмосковье будут работать 141 участковый и 910 слесарей. Отличить сотрудников можно будет по униформе Мособлгаза, у него соответствующее удостоверение с QR-кодом, а приходить он будет строго по графику. Никаких денег с жителей газовый участковый не станет, потому что вся оплата за техобслуживание осуществляется по единому платежному документу", – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Жильцам следует гарантировать доступ специалистам по газовому обслуживанию во время проведения запланированных технических работ, напомнили в министерстве энергетики Подмосковья.

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