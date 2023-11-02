Глава Подмосковья поздравил с Днем рождения ветерана войны

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Руководитель Московской области Андрей Воробьев лично поздравил с Днем рождения ветерана из Клина Виктора Васильевича Матросова. Герою Великой Отечественной войны исполнилось 96 лет.
Глава российского субъекта рассказал о том, как складывалась жизнь выдающегося военного. С 16 лет он нес службу в истребительном батальоне. За три десятка лет Виктор Васильевич от рядового дослужился до подполковника.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", энергии герою войны не занимать – до 85 лет он трудился в сельскохозяйственной сфере.
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