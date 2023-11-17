Министр ЖКХ России поблагодарил команду Подмосковья за продуктивное сотрудничество и восстановление новых регионов

Регион перевыполняет свои планы по строительству жилья

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин выразил благодарность Московской области за высокое качество работы.



"Действительно, в регионе системно идет работа по строительству жилья и индивидуального, и многоквартирного. Те планы, которые Московская область имеет, перевыполняются ежегодно. Поэтому здесь слова благодарности всей команде. Ну и, конечно, слова благодарности команде Московской области за работу на наших новых территориях", – отметил Файзуллин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул успешное исполнение программ по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых объектов, суммарная площадь которых в этом году превысит 10 миллионов квадратных метров.

"Безусловно, это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье. Также мы активно развиваем реновацию, КРТ (комплексное развитие территорий). Очень важные законы были приняты, которые позволяют нам переселять из бараков, ветхого жилья большое количество людей. Программа рассчитана на десятилетие и коснется порядка 1 млн человек", – подчеркнул Воробьев.

Московская область реализует программу капремонта жилья с 2014 года. Она самая масштабная в стране – и по охвату МКД, и по объёмам реализации. Из 57 тысяч многоквартирных домов в неё вошли 44 тысячи. В 17 тысячах МКД работы уже проведены – более комфортные условия жизни получили 3,5 млн. жителей.

Сегодня Подмосковье участвует в восстановлении инфраструктуры в новых регионах России. В Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, в микрорайонах Мариуполя работают около 10 тыс. строителей, энергетиков, коммунальщиков, дорожников. Здесь планируется привести в порядок около 770 объектов – школы, больницы, дороги, котельные и многое другое. Соцучреждения оснащают современным оборудованием и мебелью.