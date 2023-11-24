Чудо Подмосковья: 5 причин провести выходные в Зарайске

В 136 километрах к юго-востоку от столицы находится удивительный старинный русский город Зарайск. Побывать здесь обязательно стоит, чтобы восхититься, удивиться, умилиться, насладиться, просветиться. И влюбиться! Только что здесь завершился фестиваль "Между прошлым и будущим", призванный популяризировать этот уютный город.

Восхититься кремлем

Каменный зарайский кремль был построен на правом берегу реки Осетра по указу великого князя Московского Василия III в 1531 году для защиты от набегов татар. Удивительно, но до наших дней он дошел практически в первоначальном виде. Территория Зарайского кремля занимает всего 2,5 гектара: он считается самым маленьким в России. Но при этом – одним из самых интересных и аутентичных. Многие из кремлей Подмосковья давно исчезли, либо были частично разобраны, а этому уже пятьсот лет! Тут находится и храм, ведущий свою историю аж с XIII века, с которым связано много городских легенд.

Удивиться бизону

Бриллиант в собрании Зарайского художественного музея – миниатюрная фигурка бизона, сделанную из бивня мамонта более 20 тысяч лет. Она была обнаружена при раскопках в 2001 году на стоянке человека эпохи верхнего палеолита. Поражает точность деталей, ювелирность работы и степень сохранности фигурки. Мастер-самоучка сделал ее каменными орудиями. И даже при сегодняшнем уровне развития техники повторить такое будет трудно. Кстати, теперь фигура бизона украшает фасад жилого дома в центре Зарайска.

Умилиться видом на город

Водонапорная башня была построена в 1916 году и предназначалась для водоснабжения близлежащих улиц Зарайска, где были установлены колонки. Потом в городе проложили трубы и появился современный водопровод, а башня стояла заброшенной. А в 2016 году ее отреставрировали, превратив в модное арт-пространство со смотровой площадкой на высоте примерно с 9-этажный дом. Виды оттуда на город открываются потрясающие!

Насладиться едой

На центральной площади расположены сыроварная с вкуснейшими фермерскими сырами. С перцем и водорослями, коровий и козий, выдержанный и молодой – сыры тут на любой вкус. А напротив открыта "Коврижечная", где предлагают современную версия старинной медовой лепешки, известной на Руси с IX века. Коврижка благодаря меду, долго хранится, а специи в составе придают заряд бодрости. Поэтому наши предки брали в дальнюю дорогу, на богомолье, в военные походы. А Петр I на Пасху одаривал коврижками своих подданных и различные монастыри.

Просветиться

Зарайск – родина скульптора Анны Голубкиной, лучшей ученицы Огюста Родена. Это ее "Пловец" по сей день украшает вход в Московский Художественный театр. В честь Анны Голубкиной назван кратер на Венере, а ее работы входят в лучшие музеи страны.

Стоит заглянуть в дом Александра Мачтета – революционера, народника и писателя. Его дивный особняк недавно стал первой Зарайской галереей современного искусства и новой городской

Сточкой притяжения.

Наконец, многое в городе связано с именем Федора Достоевского, чье детство прошло неподалеку в усадьбе "Даровое".

Словом, тут есть, что посмотреть и куда сходить. И не влюбиться в Зарайск, в это чудо Подмосковья, невозможно!