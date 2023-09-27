Более 2000 участников собрал молодежный форум "Курсом лидера" в Подмосковье

Более 2000 участников собрал молодежный форум "Курсом лидера" в Подмосковье
Фото: Дмитрий Белицкий

Мероприятие прошло в усадьбе "Гребнево". Организаторами выступили региональная "Молодая Гвардия Единой России", Фонд президентских грантов, правительство Подмосковья и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Депутат Госдумы Александр Толмачев подчеркнул активность и инициативу участников форума, призывая их сохранять дух и веру в себя.

Молодежь играет ключевую роль в укреплении регионального лидерства, заявил он.

Кроме того, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила усилия региона по поддержке молодежи – особенно в финансировании проектов.

Она также сообщила, что на развитие проектов молодежи в 2023 году Московская область потратит почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом.

"Мы всячески стараемся поддерживать нашу молодёжь, в том числе и финансово. В 2022 году на развитие проектов нашей молодёжи было выделено 10 миллионов рублей, в этом году мы увеличили размер субсидий по данному направлению до 14 миллионов, чтобы поддержать еще больше ребят и дать им возможность воплотить свои идеи и предложения", – прокомментировала Швелидзе.

Форум также привлек членов патриотических организаций, волонтёров и активистов. Участники мероприятия имели возможность посетить интерактивные зоны, где они занимались творчеством, спортом, а также получали информацию о возможностях для реализации своих проектов в Подмосковье.

Помимо этого, на форуме были проведены специальные секции, посвященные трендам в социальных сетях, успешному продвижению инициатив, а также мотивации для волонтёров.

Мероприятие завершилось концертом с участием известных артистов 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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