Развитие курортной отрасли: отдых в зимнем Сочи

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Курорты Черноморского побережья, в том числе Крым и Сочи,
пользуются повышенным спросом среди наших туристов в летний сезон. В последние
годы был принят ряд инициатив по популяризации этих направлений среди россиян,
которые хотят отдохнуть в зимний период, в том числе в санаториях и
пансионатах, участвующих в программе "Открытый Юг".
Ежегодно участие в программе принимают санатории Сочи, Крыма и Анапы. В этом году их около 20 – ознакомиться со списком учреждений вы можете тут: putevka.com.
В чем смысл программы
В рамках программы россияне могут приобрести путевки в санатории и пансионаты по сниженным ценам, в сравнении со стоимостью отдыха в высокий сезон. Предложение доступно с октября по май, но некоторые учреждения продлевают участие вплоть до июня.
Участие в программе принимают объекты с классом звездности не менее "3 звезды", то есть, с номерами, оборудованными всеми удобствами. Условия проживания отличаются, но, как правило, в стоимость уже включено трехразовое питание, а также ряд оздоровительных процедур. Опционально наличие "зимнего" бассейна с подогревом.
Никаких ограничений к потенциальным гостям не выдвигается – забронировать номера в указанный срок могут все граждане страны, независимо от возраста и региона прописки.
Цели инициаторов проекта
Целей несколько. Учитывая, что программа действует уже несколько лет подряд, результаты инициативы положительные.
Во-первых, программа ставит перед собой задачу сделать отдых на российских курортах доступным широкой аудитории граждан, в том числе рабочему населению, семейным парам, пенсионерам и так далее. Стоимость суточного проживания в отелях, которые принимают участие в программе, гораздо меньше, чем в летний сезон.
Во-вторых, благодаря популяризации зимнего отдыха на курортах авторы проекта планируют популяризировать российские курорты в качестве альтернативы Турции и Египту. Климат в Сочи позволяет комфортно отдыхать на Черноморском побережье круглогодично.
Также акцент делается на оздоровлении нации, так как многие пансионаты и санатории включают в стоимость полезные процедуры для профилактики заболеваний, реабилитации и общего укрепления организма.
Не на последнем месте – развитие рекреационной отрасли в регионах, которая традиционно в зимний период испытывает дефицит спроса. Благодаря программе объекты не будут стоять пустыми.
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