Гвердцители выставила украинский флаг во время концерта в Казахстане

Гвердцители выставила украинский флаг во время концерта в Казахстане
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка выступила с заявлением

Тамара Гвердцители после начала операции на Украине не стала скрывать своих политических взглядов. Уважаемая и любимая в России артистка заявила, что больше не вернется в страну. При этом раньше, как известно, она была одной из главных звезд на патриотических концертах, а также мероприятиях, посвященных празднованию 9 мая.

Сейчас же знаменитость разъезжает по гастролям в странах СНГ. Например, 17 ноября она решилась дать концерт в непосредственной близости к России – Казахстане, где ранее не дали выступить нескольким артистам, высказавшимся против СВО. Гвердцители исполнила песни не только на русском, но и на украинском.

Также знаменитая певица общалась с публикой. Для этого она использовала русский язык не только для коммуникаций с казахами, но и российскими гражданами, которых сейчас в стране много – они, как правило, и являются основной публикой на подобных концертах.

Во время перерыва между песнями Гвердцители обратилась к зрителям со слезами на глазах.

"Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас и в душе должен зажечь свою свечу. Свечу добра, мира, человечности", – отметила артистка.

После этого публика ей громко захлопала, а знаменитость начала публично рыдать. Во время исполнения песни зал окрасился в синий цвет, а фанфары, напротив, засветились желтым – в итоге получилось так, что Гвердцители выставила украинский флаг во время концерта в Казахстане.

Источник: Telegram
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