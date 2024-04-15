Казахстан принял новый закон о домашнем насилии после дела Салтанат Нукеновой

Народ внимательно наблюдает за тем, что происходит в соседней стране

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о принятии в стране закона о домашнем насилии. Согласно документу, многие преступления в отношении женщин и детей будут ужесточены. Такое решение было принято на фоне широкого общественного резонанса по делу Салтанат Нукеновой.

Теперь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью злоумышленнику может грозить до восьми лет, вред средней тяжести повлечет за собой ответственность в виде тюремного заключения до трех лет – ранее по обеим статьям человека могли только ограничить в свободе.

Истязание будет наказываться сроком до трех лет, изнасилование или убийство детей – пожизненным заключением. За доведение до самоубийсва предусмотрен срок от пяти до девяти лет тюрьмы.

Принятие такого закона вызвало восторг у россиян, которые переживали за исход дела об убийстве Салтанат Нукеновой ее супругом – бывшим министром экономики республики Куандыком Бишимбаевым. Чиновник долгое время избивал девушку в закрытом кафе, а после провел несколько часов с ее телом, думая, что она притворяется. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью, ему может грозить до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

"Конечно пожизненно!!", "Посадили бы уже этого недочеловека, а то треплет нервы родным и каждый раз напоминает им, как он измывался над девушкой", "За Салтанат", "Царствие небесное милой девушке. Что же она перетерпела, очень жаль",

– переживают россияне.