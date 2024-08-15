Sky News: ВСУ используют британские Challenger 2 в Курской области

Официального подтверждения информации нет

Украинские войска использовали британские танки Challenger 2 в боях в Курской области. Об этом сообщили журналисты Sky News, отметив, что до конца подтвердить информацию не удалось. Если сведения окажутся правдивыми, то это будет первый случай захода военной техники Великобритании на территорию России во время украинского конфликта.

Challenger используются 82-ой десантно-штурмовой бригадой Украины, которая принимает участие в операции в Курской области. Военную технику в пользование она получила в прошлом году.

Всего Великобритания передала Украине 14 своих танков, после чего Германия и США приняли решение снабдить ВСУ и своей тяжелой техникой. Сколько из них было задействовано во время боев на территории России – неизвестно.

Министерство обороны в Лондоне не стало официально подтверждать информацию об использовании Challenger в Курской области, лишь отметив, что Киев может свободно применять британское оружие на территории России, согласно политике правительства. Представители ВСУ также отказались давать комментарий о вероятном вторжении британских танков на территорию России.

Ранее полковник в запасе Литовкин назвал вероятные цели на Украине для российских ракет, уничтожение которых станет ответом на нападение на Курскую область.