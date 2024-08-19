Украинцы хотят перебросить подкрепления

В течение двух недель в Курской области продолжаются бои, российские подразделения выдавливают силы элитных украинских подразделений к границе. Однако до сих пор до конца неизвестно, как долго времени может занять операция в регионе. Украинская сторона настаивает, что намерена сделать там буферную зону. Однако эксперты отмечают, что это – не единственная цель Киева.

Эксперты "Шторм.Осетия", близкие к полку им. Иссы Плиева, утверждают, что сейчас противник пытается расшириться в сторону Рыльска. На этом фоне российские военные ожидают, что украинцы бросят подкрепление из двух бригад стратегического резерва, прикрывать которые будут истребителями F-16, "Леопардами" и "Абрамсами".

"На мой взгляд развитие успеха в направлении Курской АЭС и есть самый очевидный дальнейший сценарий", – сказано в сообщении.

Ранее в России заявили, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с украинцами быть не может. Такую точку зрения высказали помощник президента РФ Ушаков и глава МИД Лавров. Последний отметил, что сведения о скрытых контактах между Москвой и Киевом являются слухами.