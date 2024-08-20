Успехи армии России в ДНР говорят о провале стратегии ВСУ в Курской области - WP

"Важный вопрос": в США выступили с неожиданным заявлением о Курской области
Фото: www.unsplash.com
План Киева провалился

Вероломное нападение украинской армии на Курскую область продолжают обсуждать в разных странах мира. Киевский режим надеялся, что этой авантюрой сможет продемонстрировать свою состоятельность западным спонсорам. Однако общее плачевное положение дел Вооруженных сил Незалежной раздражает зарубежных кураторов.

С неожиданным заявлением по поводу нападения ВСУ на Курскую область выступили в США. Издание Washington Post опубликовало статью, в которой обратило внимание на неуклонное продвижение российских войск в Донецкой народной республике. По мнению аналитиков, такое развитие событий может свидетельствовать о слабости стратегии Вооруженных сил Украины, которые решили сделать ставку на Курскую область, но в целом продолжают сдавать позиции.

В самое ближайшее время российская армия может освободить Покровск, который является стратегически важным городом, его взятие откроет двери на дальнейшее продвижение в ДНР и приблизит полное освобождение этого региона.

"Самый важный вопрос состоит в том, какие резервы теперь невозможно использовать в Покровске, а можно было бы использовать, не будь операции в Курской области", – посетовали американские аналитики.

К слову, ранее ЧП в Донбассе вызвало истерику у чешских экспертов.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
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